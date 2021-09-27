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    14:58, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Той с участием более 100 человек остановили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильная группа во время рейдов выявила факт проведения тоя в одном из заведений Мактаральского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

    «Примерно в 19:00 в тойхане в поселке Атакент, стражи порядка остановили торжество, организованное местным жителем с участием более 100 человек. Собранные материалы по ст. 425 КоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в соответствующие органы для привлечения к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за несоблюдение карантина и санитарно-эпидемиологических норм предусмотрено привлечение к ответственности.

    Напомним, недавно вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.


    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Туркестанская область Регионы Казахстана Акимат Общество Правоохранительные органы
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