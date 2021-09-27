Той с участием более 100 человек остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильная группа во время рейдов выявила факт проведения тоя в одном из заведений Мактаральского района Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

«Примерно в 19:00 в тойхане в поселке Атакент, стражи порядка остановили торжество, организованное местным жителем с участием более 100 человек. Собранные материалы по ст. 425 КоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в соответствующие органы для привлечения к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за несоблюдение карантина и санитарно-эпидемиологических норм предусмотрено привлечение к ответственности.

Напомним, недавно вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Туркестанской области об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении.