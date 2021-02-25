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    20:16, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Той с участием 200 человек остановили полицейские Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых мероприятий в Сарыагашский РОП поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов района местный житель устроил свадебное торжество «кыз узату» (проводы невесты), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Сразу же после получения информации мобильная группа выехала по указанному адресу, где выявила факт нарушения карантинного режима.

    В результате проверки полицейские зафиксировали факт организации свадебного мероприятия с участием около 200 человек. Мобильная группа остановила проведения тоя и провела с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушений карантина.

    В отношении организаторов «проводов невесты» собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для составления административного протокола.

    Полицейские Туркестанской области продолжают профилактические мероприятия пресечению нарушений карантина и санитарно-эпидемиологических норм. Мобильными группами на постоянной основе проверяются торговые и увеселительные заведения, магазины и рынки, а также улицы и места массового скопления людей на предмет соблюдения ограничительных мер. Стражи порядка советуют гражданам носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.


    Теги:
    Туркестанская область Регионы Казахстана Другие государственные органы Общество Правоохранительные органы
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