Той прервали полицейские в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские остановили проведение тоя во время карантина, передает Polisia.kz.

Сотрудники МПС УП города Туркестана выявили факт нарушения карантинных мер. Во время рейдов в ходе проверки ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей, в одном из заведений полицейские остановили проведение свадьбы. С организаторами и участниками свадебного мероприятия полицейские провели разъяснительные беседы и распустили гостей по домам.

В отношении администратора заведения и организатора свадьбы полицейские составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.