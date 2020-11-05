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Той прервали полицейские в Туркестане

5 Ноября 2020 19:28
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Той прервали полицейские в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области полицейские остановили проведение тоя во время карантина, передает Polisia.kz.

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Сотрудники МПС УП города Туркестана выявили факт нарушения карантинных мер. Во время рейдов в ходе проверки ресторанов, кафе и других мест массового скопления людей, в одном из заведений полицейские остановили проведение свадьбы. С организаторами и участниками свадебного мероприятия полицейские провели разъяснительные беседы и распустили гостей по домам.

В отношении администратора заведения и организатора свадьбы полицейские составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы направили в соответствующие органы для принятия законного решения.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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