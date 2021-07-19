ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Той на 80 человек остановили в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Мактаральском районе сотрудники местной полицейской службы выявили факт проведения семейного торжества Бесик той в одном из заведений. На той собралось более 80 приглашенных гостей.

Представители мобильной группы остановили мероприятие, провели с присутствующими разъяснительную беседу и распустили всех по домам. В отношении нарушителей карантина собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия соответствующего решения.