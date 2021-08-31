Той на 70 человек остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области остановили очередной той с участием более 70 гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

С целью контроля за соблюдением требований карантинного режима сотрудники полиции Ордабасинского РОП продолжают профилактические рейдовые отработки. В этот раз стражи порядка выявили жителя Ордабасинского района, устроившего той, несмотря на ограничительные меры, указанные в постановлении главного санитарного врача.

Примерно в 14:30 во время рейда в одном из местных заведений Ордабасинского района полицейские остановили кудалык-той, где собралось более 70 гостей и родственников.

В отношении организаторов тоя полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.