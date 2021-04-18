Той на 60 человек прервали до его начала в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы прервали проведение свадьбы на 60 человек до начала мероприятия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Мониторинговая группа Турксибского района в ходе мероприятий по проверке соблюдения карантинных мер выявила факт подготовки к банкету в кафе «Симфония» по улице Акан Серы, 75.

На видео зафиксирована готовность кафе к проведению свадьбы. Мониторинговая группа сработала превентивно и не допустила проведения мероприятия с массовым скоплением людей, в частности 60 человек.





По словам заместителя акима Турксибского района города Алматы Наиля Лебаева, на организатора мероприятия составлен протокол о наложении административной ответственности. По факту нарушения ограничительных мер составлены соответствующие материалы на юридическое лицо, данные будут переданы в суд. Сам объект оштрафован на 230 МРП (670 910 тенге).

Благодаря оперативной работе мониторинговых групп мероприятие с массовым скоплением людей, высоким риском заражения не состоялось.

Акимат призывает горожан и гостей города, а также субъекты предпринимательства соблюдать все ограничительные меры, введенные в городе для стабилизации эпидемиологической ситуации. Лицам из группы риска, а также пожилым, с хроническими заболеваниями, рекомендуется по возможности не покидать дома и воздержаться от социальных контактов, в особенности посещения тоев, похорон и т.д.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. В Алматы выявлено 680 случаев заболевания КВИ за сутки.