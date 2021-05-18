Той на 60 человек остановили в Туркестанской области
Во время рейдовых отработок по выявлению нарушений требований карантинного режима полицейские Мактаральского РОП установили, что один из местных жителей организовал свадебное торжество с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.
Как выяснилось, сельчанин проводил у себя дома традиционный обряд Беташар, куда собрались более 60 родственников и гостей. Мобильная группа провела с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и распустила всех по домам. В отношении хозяина мероприятия полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.
Как отметили стражи порядка, мобильная группа продолжит профилактические и рейдовые мероприятия с целью исполнения постановления главного государственного санитарного врача по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.