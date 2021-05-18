Той на 60 человек остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские остановили очередной той на 60 человек в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдовых отработок по выявлению нарушений требований карантинного режима полицейские Мактаральского РОП установили, что один из местных жителей организовал свадебное торжество с нарушением санитарно-эпидемиологических норм.

Как выяснилось, сельчанин проводил у себя дома традиционный обряд Беташар, куда собрались более 60 родственников и гостей. Мобильная группа провела с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и распустила всех по домам. В отношении хозяина мероприятия полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.

Как отметили стражи порядка, мобильная группа продолжит профилактические и рейдовые мероприятия с целью исполнения постановления главного государственного санитарного врача по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.