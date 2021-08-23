Той на 50 человек остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗНИФОРМ - В Туркестанской области остановили очередной той на 50 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

«Полицейские Казыгуртского района совместно с мобильными группами районного акимата ежедневно проводят интенсивную работу по обеспечению контроля за соблюдением требований карантинного режима. Так, во время очередного рейда стражи порядка выявили факт проведения кудалык-тоя жителем Казыгуртского района, который он устроил у себя дома и пригласил более 50 гостей. Представители мобильной группы остановили семейное торжество и провели с присутствующими разъяснительную беседу о недопустимости нарушения ограничительных мер, а также призвали не посещать места массового скопления людей и различные мероприятия в нарушение карантина. В отношении же организатора тоя полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности», - рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские Туркестанской области напомнили о необходимости строго соблюдать требования карантинного режима, введённого в связи с распространением коронавирусной инфекции. В случае выявления подобных правонарушений, нарушители будут привлечены к ответственности. Также стражи порядка рекомендуют жителям носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.