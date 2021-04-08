Той на 180 человек остановили в Сарыагаше

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В одном из заведений Сарыагаша стражи порядка выявили очередной факт проведения тоя с участием около 180 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

«Участковые инспектора остановили торжество и провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения ограничительных мер. В отношении владельца тойханы и организатора тоя полицейские собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего решения», - сообщили в полиции.