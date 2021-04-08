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    13:05, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Той на 180 человек остановили в Сарыагаше

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    САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В одном из заведений Сарыагаша стражи порядка выявили очередной факт проведения тоя с участием около 180 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    «Участковые инспектора остановили торжество и провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости нарушения ограничительных мер. В отношении владельца тойханы и организатора тоя полицейские собрали материалы по ст. 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего решения», - сообщили в полиции.


    Теги:
    Коронавирус в РК Туркестанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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