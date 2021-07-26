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Той на 150 человек остановили в Туркестанской области

26 Июля 2021 13:26
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Той на 150 человек остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - При проведении профилактических мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима, в тойхане одного из сел Казыгуртского района сотрудники местной полицейской службы Казыгуртского РОП выявили факт проведения свадьбы с участием более 150 человек. В другом заведении стражи порядка остановили «Беташар той», где собрались свыше 50 приглашенных гостей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

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В отношении организаторов тоев и владельцев заведений собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения нарушителей к ответственности.

Ежедневно полицейскими в составе мобильных групп выявляются владельцы различных заведений, не соблюдающих требования карантинного режима, которые затем привлекаются к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости соблюдения карантина и мер предосторожности. Стражи порядка советуют жителям области воздержаться от проведения свадебных, семейных торжеств или иных мероприятий, а также посещения мест массового скопления людей.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 26 июля, Туркестанская область находится в «желтой» зоне по распространению коронавируса.


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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #МВД РК   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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