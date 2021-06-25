Той на 100 гостей остановили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Той с участием более 100 гостей остановили полицейские в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время вечерних рейдовых отработок сотрудники местной полицейской службы Мактаральского РОП выявили факт организации свадебного торжества в доме одного из сельчан. На мероприятие собралось свыше 100 гостей. Представители мобильной группы провели с присутствующими разъяснительные беседы и остановили той.

В отношении организаторов собраны материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направлены в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности.