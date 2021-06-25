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    14:20, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Той на 100 гостей остановили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Той с участием более 100 гостей остановили полицейские в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Во время вечерних рейдовых отработок сотрудники местной полицейской службы Мактаральского РОП выявили факт организации свадебного торжества в доме одного из сельчан. На мероприятие собралось свыше 100 гостей. Представители мобильной группы провели с присутствующими разъяснительные беседы и остановили той.

    В отношении организаторов собраны материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направлены в СЭС для привлечения нарушителей к административной ответственности.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Туркестанская область Общество Правоохранительные органы
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