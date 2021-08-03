Той на 100 человек выявили полицейские в Алматинской области
Сообщается, что сотрудники полиции УП Талгарского района ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований постановления главного санитарного врача.
«1 августа сотрудники полиции Талгарского РУП выявили в поселке Туздыбастау Талгарского района ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения. В заведении проводился той на 100 человек. По данному факту у 59-летней хозяйки торжества взята объяснительная, собранные документы направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в СЭС Талгарского района», – сообщил исполняющий обязанности начальника ОМПС Талгарского РУП Ринат Бексаинов.
Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Алматинской области своим постановлением усилил ограничительные меры на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период с 2 по 16 августа 2021 года.