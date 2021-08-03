Той на 100 человек выявили полицейские в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек выявили полицейские в Талгаре, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Алматинской области.

Сообщается, что сотрудники полиции УП Талгарского района ежедневно проводят рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением гражданами требований постановления главного санитарного врача.

«1 августа сотрудники полиции Талгарского РУП выявили в поселке Туздыбастау Талгарского района ресторан, который работал, нарушив карантинные ограничения. В заведении проводился той на 100 человек. По данному факту у 59-летней хозяйки торжества взята объяснительная, собранные документы направлены для принятия мер по статье 425 КоАП РК в СЭС Талгарского района», – сообщил исполняющий обязанности начальника ОМПС Талгарского РУП Ринат Бексаинов.

Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Алматинской области своим постановлением усилил ограничительные меры на территории Карасайского, Талгарского, Илийского районов в период с 2 по 16 августа 2021 года.