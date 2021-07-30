Той на 100 человек остановили в Арыси

АРЫСЬ. КАЗИНФОРМ - Той на 100 человек остановили в Арыси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент полиции.

Сотрудники Арысского РОП совместно с представителями мобильной группы районного акимата ежедневно осуществляют рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей карантинного режима, а также проводят разъяснительную работу среди населения.

Во время очередных отработок в одном из заведений города Арысь стражи порядка остановили свадебное торжество «Ұзату той». На мероприятие собралось около 100 приглашенных гостей.

Представители мобильной группы разъяснили присутствующим о недопустимости проведения свадебных торжеств в период карантина и распустили всех по домам.

В отношении организаторов тоя и владельца заведения собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия законного решения.