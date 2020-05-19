Товаропроводящую систему разработают страны ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках ЕЭАС будет создана наднациональная товаропроводящая система из 24 оптово-распределительных центров. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во всем мире в условиях кризиса снижается покупательский спрос, закрываются предприятия, разрываются исторические транспортные связи. В таких условиях необходимо развивать транспортно-логистические услуги. Наши страны находятся в выгодном географическом положении. При этом имеющийся потенциал еще не реализован. В рамках этой работы мы уже приступили к созданию наднациональной товаропроводящей системы, которая к 2022 году будет состоять из 24 оптово-распределительных центров. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 5 млн тонн агропродукции. Предлагаю проработать возможность создания общей товарораспределительной сети с заинтересованными странами союза. Предлагаю также государствам-членам нашего союза активно принять участие в данной инициативе в качестве инвесторов, подрядчиков, пользователей», - обратился Касым-Жомарт Токаев в ходе онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Вместе с тем, Глава государства отметил необходимость активизировать работу по запуску интегрированной информационной системы ЕАЭС.

«Система предназначена для обеспечения межгосударственного обмена данными и электронными документами, созданию общих информационных ресурсов. Однако с 2015 года из 88 общих процессов внедрены только 19, или 21%. Цифровизация ключевых аспектов взаимодействия госорганов наших стран будет способствовать упрощению бизнес-процессов, увеличению взаимного товарооборота, снижению административной нагрузки на бизнес», - подчеркнул К. Токаев.

Напомним, сегодня в онлайн-формате состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. На повестке дня были рассмотрены стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года.