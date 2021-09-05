Товаропроизводители ВКО привезли в Нур-Султан около 300 тонн сельхозпродукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площади возле торгово-развлекательного центра «Хан Шатыр» в столице проходит ярмарка сельскохозяйственной продукции Восточно-Казахстанской области. На ярмарке, которая продлится два дня, будет реализовано около 300 тонн сельхозпродукции по ценам на 15-20% ниже рыночных. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

«В столице в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты питания запланировано проведение 14 ярмарок. Также учитывали сроки созревания овощей, фруктов. На традиционную ярмарку, организованную в третий раз, из 15 районов и 2 городов Восточно-Казахстанской области завезена сельскохозяйственная продукция стоимостью около 500 миллионов тенге. Жители проявили активность и собрались на ярмарку с 7 утра, хотя открытие должно было быть в 8:00. Торговля в самом разгаре. Весь товар доставлен без проблем и соответствует санитарным требованиям. Соблюдение санитарно-эпидемических требований посетителями ярмарки контролируется. Также ведется контроль за тем, чтобы на открытом рынке торговцы и потребители носили маски, соблюдали социальную дистанцию», – сказал руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы Ержан Балтаев.

В числе поставок с востока - мясная и молочная продукция, мед, рыба, фрукты и овощи, колбасные изделия, подсолнечное масло, крупы, различные культуры. Стоимость 1 кг конины - 2000-2400 тенге, 1 кг курицы - 900-1000 тенге. Стоимость рыбы составляет 1000-1800 тенге, картофеля, капусты, лука за килограмм - 120 тенге, моркови - 130 тенге. Всего в столицу поставлено около 30 видов продукции.

«В Нур-Султане ярмарка, которая проходит в ясную погоду, радует людей. На ярмарку привезли 45 тонн конины. У нас, к сожалению, есть так называемая зона вакцинации, в которую входит Восточный Казахстан. Поэтому мы не можем продавать говядину, баранину. После вакцинации скота их ввоз не разрешается. Астанчане хорошо покупают конину. Также мы привезли 40 тонн меда, 100 тонн картофеля. Наша главная цель - не зарабатывать деньги, а предлагать свою продукцию, бренды региона астанчанам», – сказал заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ержан Нурбаев.

Довольны и те, кто приехал на ярмарку реализовать свой товар, и те, кто купил его по низкой цене. К примеру, житель столицы, купивший ящик малины для изготовления варенья, отметил, что цена ягоды оказалась намного дешевле рыночной.

«Мы специально ждали эту ярмарку. Здесь представлены все необходимые продукты. Сегодняшняя ярмарка очень радует. Цены на некоторые товары здесь намного дешевле, чем на обычном рынке. Нужно заготовить корма на зиму, лучше фрукты, овощи купить на ярмарке для осенних заготовок, поскольку цены в магазинах недешевые. Купил мясо, молочные продукты. Я рад, что в столице ежегодно проводятся подобные ярмарки, которые продолжатся и в будущем», – сказал житель города Серик Кумисбеков.

Отметим, сезон сельскохозяйственных региональных ярмарок в Нур-Султане продлится до 31 октября.