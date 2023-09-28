CT-KZ или Реестр казахстанских товаров: почему некоторые бизнесмены выступают против

Министерство торговли и интеграции предлагает создать Реестр товаров казахстанского происхождения вместо Индустриальных сертификатов. Однако, такое предложение пришлось не по душе отечественным товаропроизводителям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В текущем году Правительством инициирован вопрос создания Реестра товаров казахстанского происхождения, который должен заменить СТ-KZ и Индустриальный сертификат. К сожалению, все доводы и обоснования бизнес-сообщества, о нецелесообразности создания данного Реестра не были услышаны, - сказал Управляющий директор Департамента сертификации происхождения товара НПП «Атамекен» Самат Садыков на встрече с представителями бизнеса.

В настоящее время Нацпалата осуществляет функцию по выдаче двух видов документов для целей поддержки отечественных товаропроизводителей, применяемых в основном рамках регулируемых закупок: это сертификат формы «СТ-KZ» и Индустриальный сертификат. По предложению Минторговли, Реестр товаров казахстанского происхождения должен заменить действующие в настоящее время Индустриальный сертификат и СТ-KZ.

В предложенном госорганами Реестре товаров казахстанского происхождения не проработан механизм, так как предусматривает только один критерий, позволяющий попасть в Реестр – это выполнение технологических операций. Однако, невозможно для всех видов товаров прописать технологические операции. Например, в России, где аналогичный Реестр применяется с 2015 г, и имеется более развитая промышленность, в Реестр включено более 2 тысяч кодов из 11,5 тысяч имеющихся.

Вместе с тем, как считают в Нацпалате, Реестр Минторговли нельзя назвать новым механизмом подтверждения происхождения. Отличие от действующего механизма по выдаче СТ-KZ, где применяются 3 критерия для его выдачи, лишь в применении одного критерия — это технологические операции. В то же время в Реестре товаров казахстанского происхождения, предлагаемом МТИ, не будет отражен уровень локализации производства и производственная мощность предприятий.

При этом, уточняют представители НПП «Атамекен», реализация поправок Минторговли потребует изменений требований к выдаче СТ КЗ, который будет иметь другое наименование, что потребует изменение в законы, а также финансовых и временных затрат для бизнеса в связи с переходом на новые требования и получение нового документа.

Как отмечает президент Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК Канат Ибраев, на сегодняшний день Индустриальный сертификат – это один из инструментов, с помощью которого бизнес имеет возможность осуществлять контроль на рынке и объявить четкие правила игры в рамках поддержки реального производства.

- Немаловажным фактором ИС является, то, что реальный сектор производителей, участвующих в государственных закупках, поверил в действенность данного документа. Для примера, до введения ИС в 2019 г. инвестиции в основной капитал, по мебельной отрасли составляя порядка 1,7 млрд. тенге, то после внедрения ИС вырос на 21,1% и составил более 2,1 млрд тенге, - сообщил К. Ибраев.

Профильное министерство имеет свое мнение по этому вопросу. По словам председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции РК Куаныша Еликбаева, нельзя сказать, что «Весь бизнес против».