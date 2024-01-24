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    14:12, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Товарооборот Узбекистана и Китая увеличился на 50%

    Узбекистан и Китай договорились довести товарооборот до 20 млрд долларов
    Фото: uzbekembassy.com

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал государственный визит в Китай со встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным пресс-службы главы Узбекистана, на встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.

    - В прошлом году товарооборот увеличился на 50%, достигнув 14 миллиардов долларов. Отмечен потенциал для доведения этого показателя до 20 миллиардов долларов, в том числе за счет наращивания взаимных поставок высококачественных сельскохозяйственных и промышленных товаров. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 14 миллиардов долларов, - сообщает пресс-служба.

    Шавкат Мирзиёев и Ли Цян обсудили подготовку отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития «зелёной» энергетики.

    Кроме того, рассмотрены перспективы взаимодействия с банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане. Стороны выступили за дальнейшее расширение авиасообщения и туристических обменов.

    Ранее сообщалось, что 23-25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом.

    Теги:
    Китай Сотрудничество Узбекистан КНР Мировые новости Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
    Мадибек Джанибеков
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