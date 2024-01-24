Товарооборот Узбекистана и Китая увеличился на 50%

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев начал государственный визит в Китай со встречи с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным пресс-службы главы Узбекистана, на встрече рассмотрены вопросы дальнейшего расширения многопланового практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической сфере.

- В прошлом году товарооборот увеличился на 50%, достигнув 14 миллиардов долларов. Отмечен потенциал для доведения этого показателя до 20 миллиардов долларов, в том числе за счет наращивания взаимных поставок высококачественных сельскохозяйственных и промышленных товаров. Общий объем китайских инвестиций в экономику Узбекистана превысил 14 миллиардов долларов, - сообщает пресс-служба.

Шавкат Мирзиёев и Ли Цян обсудили подготовку отдельных программ сотрудничества в области модернизации инфраструктуры, расширения промышленной кооперации, трансфера технологий в сельском хозяйстве и развития «зелёной» энергетики.

Кроме того, рассмотрены перспективы взаимодействия с банковско-финансовыми институтами Китая, а также участия китайских компаний в процессах приватизации в Узбекистане. Стороны выступили за дальнейшее расширение авиасообщения и туристических обменов.

Ранее сообщалось, что 23-25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Китай с государственным визитом.