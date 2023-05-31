Товарооборот между Казахстаном и Южной Кореей превысил 6,5 млрд долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан и Республика Корея договорились о дальнейшем укреплении экономического сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Товарооборот двух стран по итогам прошлого года превысил 6,5 млрд долларов и достиг рекордного показателя. Успешно реализовываются двусторонние экономические проекты, такие как БАКАД, заводы по сборке автомобилей и другие. Мы согласились и впредь развивать взаимодействие в создании цепей поставок путем сотрудничества в таких сферах, как атомная промышленность, разведка месторождения лития», - сказал министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин во время выхода к прессе после встречи с заместителем Премьер-Министра РК – министром иностранных дел Муратом Нуртлеу в Астане.

Глава МИД Казахстана отметил, что Южная Корея является одним из 10 крупнейших инвесторов в Казахстане и вторым по величине торговым партнером в Азии. На сегодня Республика Корея вложила в экономику Казахстана 8,5 млрд долларов прямых инвестиций, в 2022 году сумма составила 1,5 млрд долларов. Обе страны заинтересованы в увеличении объема инвестиций в будущем.

В Казахстане зарегистрировано 740 компаний с участием корейского бизнеса, среди которых компании «KIA», «Hyundai», «Lotte», «POSCO», «SK», в таких сферах как автомобилестроение, строительство, нефтехимия, производство продуктов питания. Они уже реализовали 28 совместных крупных проектов.

Казахстанская сторона готова создавать благоприятные условия в стране для южнокорейских компаний, которые намерены зайти на наш рынок.

«Вновь подтверждаю нашу общую заинтересованность в налаживании плодотворного взаимодействия с корейскими компаниями в таких направлениях, как энергетика, металлургия, здравоохранение, развитие передовых технологий в области IT и цифровизации, автомобилестроение, сельское хозяйство, промышленность», - добавил Мурат Нуртлеу.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел Республики Корея и Казахстана договорились организовать визит Президента Юн Сок Ель в Казахстан в следующем году.

Официальный визит в Казахстан министра иностранных дел Республики Корея Пак Чжин продлится по 1 июня. В Алматы также запланирована встреча Президента Касым-Жомарта Токаева с главой МИД Кореи.