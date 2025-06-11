Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 9,4%
На полях IV Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Олжас Бектенов передал слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического, промышленного, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества.
Узбекистан является значимым торговым партнером Казахстана. По итогам четырех месяцев текущего года товарооборот составил $1,3 млрд, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 15,9%, составив $1 млрд. Основным драйвером стала кооперация в сферах промышленности, автомобилестроения и сельского хозяйства.
Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов принял участие в IV Ташкентском инвестиционном форуме.