Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 9,4%

Олжас Бектенов передал слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического, промышленного, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Узбекистан является значимым торговым партнером Казахстана. По итогам четырех месяцев текущего года товарооборот составил $1,3 млрд, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 15,9%, составив $1 млрд. Основным драйвером стала кооперация в сферах промышленности, автомобилестроения и сельского хозяйства.

Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов принял участие в IV Ташкентском инвестиционном форуме.