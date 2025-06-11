РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:27, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 9,4%

    На полях IV Ташкентского международного инвестиционного форума Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев принял Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном увеличился на 9,4%
    Фото: Правительство РК

    Олжас Бектенов передал слова приветствия и наилучшие пожелания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В ходе встречи рассмотрены вопросы торгово-экономического, транспортно-логистического, промышленного, водно-энергетического, культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Узбекистан является значимым торговым партнером Казахстана. По итогам четырех месяцев текущего года товарооборот составил $1,3 млрд, увеличившись на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос на 15,9%, составив $1 млрд. Основным драйвером стала кооперация в сферах промышленности, автомобилестроения и сельского хозяйства. 

    Ранее сообщалось, что Олжас Бектенов принял участие в IV Ташкентском инвестиционном форуме.

    Теги:
    Казахстан Правительство РК Торговля Узбекистан Шавкат Мирзиёев Олжас Бектенов Премьер-министр РК
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают