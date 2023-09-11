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    15:00, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Товарооборот между Казахстаном и Турцией превысил 3,5 млрд долларов

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Турецкая Республика является четвертым по величине торговым партнером Казахстана. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства РК Мурат Нуртлеу по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Турецкая Республика является четвертым по величине торговым партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6,3 млрд долларов США, а за семь месяцев текущего года этот показатель составил 3,6 млрд долларов США. Цель на будущее увеличить оборот, не теряя при этом динамику», - сказал Мурат Нуртлеу.

    Было отмечено, что в Казахстане плодотворно работает более 4 300 компаний с турецким капиталом.

    «Мы также добились значительных результатов на предприятиях, созданных средним и малым бизнесом. В стране плодотворно работает более 4 300 компаний с турецким капиталом. На данный момент Турция на прямую инвестировала в экономику Казахстана 4,7 млрд долларов и входит в 10-ку крупнейших инвесторов», - сказал Мурат Нуртлеу.

    Министр также сообщил, что на сегодня реализуется 31 инвестиционный проект.

    «Кроме того разрабатывается 50 проектов, в нашу страну пришло 112 млн долларов турецкого капитала, обе страны заинтересованы в увеличении объемов инвестиций в будущее», - подчеркнул Мурат Нуртлеу.

    Глава МИД РК также добавил, что Казахстан имеет большой потенциал в таких областях как: зеленая экономика, информационные технологии, космос и промышленность.

    «Поэтому мы готовы оказать всестороннюю поддержку турецким компаниям и предпринимателям, желающим приехать в Казахстан», - заключил Мурат Нуртлеу.

    Ранее вице-министр финансов РК Ержан Биржанов озвучил позиции основных товаров, экспортируемых в Турцию.

    «Мы в Турцию направляем металлы – цинк, медь. Это основные товарные номенклатуры, которые экспортируются в Турцию. А из Турции мы получаем текстиль, машины, оборудование, ну и другие товары народного потребления», - сказал Ержан Биржанов.


    Теги:
    Экономика МИД РК Турция Международная деятельность
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