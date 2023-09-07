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    15:15, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие товары экспортирует Казахстан в Турцию

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Ержан Биржанов озвучил позиции основных товаров, экспортируемых в Турцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы в Турцию направляем металлы – цинк, медь. Это основные товарные номенклатуры, которые экспортируются в Турцию. А из Турции мы получаем текстиль, машины, оборудование, ну и другие товары народного потребления», - сказал Ержан Биржанов в кулуарах Сената.

    Он также назвал процент расхождения таможенных данных с Турцией.

    «Теперь о расхождениях. На сегодня расхождения с Турцией у нас составляют 0,8% от товарооборота. В денежном выражении это 12 млн долларов в год. Это незначительная сумма, но предварительное информирование поможет нам свести к нулю данное расхождение», - уточнил спикер.


    Теги:
    Экономика Минфин РК Турция Правительство
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