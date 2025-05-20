Товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном составил $22 млрд

- Китай готов активно участвовать в расширении потенциалов Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и железнодорожного маршрута «Китай-Европа», а также усилить развитие авиационной сети в регионе, - заявил председатель народного правительства СУАР КНР Эркин Тунияз.

По его словам, китайская сторона намерена совместно продвигать сотрудничество по модернизации пограничных пунктов между КНР и РК, а также создании «Международного туристического маршрута в субрегионе вокруг Алтайских гор».

В 2024 году количество внутренних туристов, посетивших Синьцзян, превысило 300 млн человек с ростом на 14%.

Доходы СУАР от туризма по итогам прошлого года составили около $50 млрд (+21%).

В рамках мероприятия делегации из трех регионов Казахстана представили инвестиционный, транспортно-логистический, туристический потенциал ВКО, областей Абай и Жетысу.

Фото: Kazinform

Участниками международной конференции подписаны «Инициативы о субрегиональном сотрудничестве в рамках Большого Алтая» и меморандумы о намерениях по установлению побратимских отношений.

В ходе конференции запланированы панельные сессии по вопросам развития сотрудничества в области торговли, инвестиций, инфраструктуры, трансграничного туризма и образования.

Ранее казахстанская делегация встретилась с руководством Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в торговой, сельскохозяйственной, транспортно-логистической и туристической сферах между регионами Казахстана и Китая.

Фото: Kazinform

Согласно китайским статданным, торговля с Казахстаном во внешнем товарообороте с СУАР КНР занимает 50%. По итогам 2024 года товарооборот между Казахстаном и Синьцзяном составил 161 млрд юаней (более $22 млрд).

Руководство СУАР КНР подчеркнуло высокий уровень сотрудничества между Китаем и Казахстаном и выразило готовность к дальнейшему расширению двустороннего партнерства в торговой, инфраструктурной, энергетической, сельскохозяйственной и туристической областях.

По итогам 2024 года Валовый региональный продукт (ВРП) Синьцзяна впервые превысил 2 трлн юаней (более $274 млрд).

В Международной конференции субрегионального сотрудничества «Большой Алтай» также принимают участие делегации из регионов России и Монголии.