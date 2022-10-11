Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром в два раза больше прошлогоднего

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Перспективы развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Сингапуром обсудили заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин с министром в Канцелярии Премьер-Министра, вторым министром иностранных дел и образования Республики Сингапур доктором Малики Османом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Участники встречи обсудили широкий круг вопросов торгово-экономического, финансово-инвестиционного и транспортно-коммуникационного двустороннего взаимодействия.

Поблагодарив за теплый прием, министр в Канцелярии Премьер-Министра, д-р Малики Осман, выразил уверенность, что благодаря продуктивным переговорам казахстанско-сингапурские связи будут последовательно расширяться. В свою очередь, Серик Жумангарин подчеркнул заинтересованность Казахстана во взаимовыгодных отношениях с Сингапуром в торгово-экономической сфере.

Товарооборот между Казахстаном и Сингапуром за январь-август 2022 года составил $1,2 млрд, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года ($0,6 млрд).





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