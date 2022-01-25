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Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос до 17 млрд долларов

25 Января 2022 15:12
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Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос до 17 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос до 17 миллиардов долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 миллиардов долларов. Из 40 миллиардов долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. Это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе. Мы намерены и дальше всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Глава государства отметил, что в настоящее время Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов.

«Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


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#Экономика   #Китай   #Международная деятельность РК  
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Автор:

Анеля Касымова

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