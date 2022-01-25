Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос до 17 млрд долларов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По итогам 11 месяцев прошлого года товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос до 17 миллиардов долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня двусторонний товарооборот достигает все новых рекордных отметок. По итогам 11 месяцев прошлого года этот показатель вырос до 17 миллиардов долларов. Из 40 миллиардов долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. Это тоже очень показательная цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна стала крупнейшим торговым и инвестиционным партнером Китая в регионе. Мы намерены и дальше всячески поддерживать иностранных инвесторов, включая наших китайских партнеров», - сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на в саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.

Глава государства отметил, что в настоящее время Правительство Казахстана разрабатывает новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных условий для инвесторов.

«Такая политика является неотъемлемой частью нового экономического курса Казахстана», - добавил Касым-Жомарт Токаев.