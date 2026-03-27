Товарооборот между Казахстаном и Китаем достиг 48,7 млрд долларов — посол КНР в РК

Глава китайской дипмиссии подвел итоги сотрудничества за 2025 год на пресс-брифинге «Дух «двух сессий» Китая 2026 года». Он особо отметил укрепление политического взаимодоверия двух стран.

— Двусторонний товарооборот достиг 48,7 млрд долларов, увеличившись на 11% в годовом исчислении. Постоянно укрепляется сотрудничество в таких сферах как энергетика и добыча полезных ископаемых, нефтехимия, транспорт и логистика, а также инфраструктура. В то же время расширяется кооперация в таких новых отраслях, таких как автомобилестроение, современно сельское хозяйство, зеленая энергетика и производство строительных материалов, — сообщил дипломат.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Посол отметил, что в 2025 году стороны также подписали ряд соглашений в сфере образования, науки и техники, спорта и туризма.

Отдельно он подчеркнул прошедший в Казахстане год китайского туризма. По его словам, спонтанные поездки граждан двух стран становятся новым трендом китайско-казахстанского туризма.

— Положительный эффект продолжает оказывать введение взаимного безвизового режима. Поток людей между двумя странами значительно увеличился. Среднесуточный пассажиропоток в Международном центре приграничного сотрудничества Хоргос приблизился к 30 тысячам человек, — сказал Хань Чуньлинь.

Кроме того, дипломат поздравил Казахстан с принятием новой Конституции и отметил ее значение для дальнейшего укрепления политических реформ.

— 2026 год имеет огромное значение и для Китая, и для Казахстана. Для Китая текущий год знаменует начало реализации 15-й пятилетки, а для Казахстана началом введения новой Конституции и продолжения укрепления политических реформ. Период реализации 15-й пятилетки становится ключевым периодом для упрочнения базы и приложения сил по всем направлениям, чтобы осуществлять социалистическую модернизацию. Нам непременно предстоит новый раунд бурного развития. В то же время, под руководством стратегии Справедливого Казахстана, Казахстан уверенно продвигается к осуществлению поставленным целям развития государства. Как отметил Председатель Си Цзиньпинь, Китай и Казахстан переживают ключевой период собственного развития и возрождения, — сообщил посол.

Ранее вопросы двустороннего сотрудничества обсудили первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.