Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном составил $1,4 млрд

Стороны обсудили потенциал для наращивания торгово-экономических связей. Внимание уделено взаимодействию в области торговли, промышленной кооперации, инвестиций, энергетики, водной сферы, АПК, транспорта и логистики, туризма и других сферах.

Товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном за 8 месяцев текущего года вырос на 21% и составил $1,4 млрд.

— Благодаря личной поддержке и политической воле Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Кыргызстана Садыра Жапарова казахско-кыргызское стратегическое партнерство обрело новый импульс. Наша общая цель — всестороннее выполнение задач, поставленных главами государств, и дальнейшее расширение многосторонней интеграции. Кыргызстан для нас не только дружественный сосед, братская страна, но и важный торгово-экономический партнер. Правительство Казахстана готово к совместной работе для достижения целей, отвечающих нашим общим интересам, — подчеркнул Олжас Бектенов.

Фото: Пресс-служба Правительства РК

— Совместные усилия глав наших государств вывели стратегическое партнерство Кыргызстана и Казахстана на качественно новый уровень. Развитию двусторонних связей способствовали важные соглашения, достигнутые в рамках официальных визитов Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Астану и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Бишкек. Правительство приложит все усилия для достижения поставленных целей, — отметил Председатель Кабинета Министров — Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев.

Участниками заседания рассмотрен ход реализации совместных мер, принятых на предыдущем заседании Межправсовета. Внимание уделено взаимовыгодному сотрудничеству в сферах энергетики и водоснабжения, а также инвестиционному взаимодействию.

Точки роста отмечены в сфере АПК. Объем торговли сельхозпродукцией за 8 месяцев текущего года вырос на 42% и составил $326 млн, из которых свыше 80% — экспорт сельхозпродукции из РК.

Перспективным направлением для сотрудничества является горный туризм. Обсуждены вопросы возрождения горных туристических маршрутов к пику Хан-Тенгри, расположенному на территориях двух стран.

В рамках культурно-гуманитарного взаимодействия в Бишкеке в этом году прошел ряд мероприятий, в том числе Дни казахстанского кино, концерт к 100-летию со дня рождения народного артиста РК, композитора и дирижера Нургисы Тлендиева.

Символом межкультурного диалога стал памятник «Золотой мост казахско-кыргызской дружбы», посвященный выдающимся писателям Мухтару Ауэзову и Чингизу Айтматову.

Правительства Казахстана и Кыргызстана подтвердили приверженность дальнейшему углублению двусторонних взаимоотношений по всем ключевым направлениям сотрудничества. По итогам подписан Протокол 13-го заседания казахско-кыргызского Межправительственного совета.