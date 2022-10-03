Товарооборот между Казахстаном и Грецией вырос на 40% в этом году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 6 октября исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«6 октября исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Казахстаном и Грецией. За этот период страны установили доверительное и взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах равноправия и уважения. Астана и Афины придерживаются схожих позиций по большинству ключевых вопросов мировой политики и активно поддерживают друг друга в рамках различных международных организаций», - сказал официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге для журналистов.

По словам официального представителя ведомства, Казахстан и Греция придают особую значимость развитию отношений в экономической сфере. Для эффективной реализации имеющихся возможностей действуют Межправительственная комиссия по вопросам экономического и технологического сотрудничества, а также казахстанско-греческий Деловой совет.

«В последние годы стремительно растет объем товарооборота между странами. За первые семь месяцев этого года он составил чуть более 1 млрд долларов США, что свидетельствует о 40%-ном росте по сравнению с прошлогодним показателем», - сообщил Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, 4 октября в онлайн-формате пройдут казахстанско-туркменские межмидовские консультации. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Туркменистаном.