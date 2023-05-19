Товарооборот между Центральной Азией и Евросоюзом увеличился на 61% - Алихан Смаилов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе второго экономического форума «Европейский Союз – Центральная Азия» в Алматы сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот между Центральной Азией и Евросоюзом увеличился на 61% и составил 49 миллиардов долларов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр отметил, что форум приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским Союзом.

«Эффективные партнерские отношения между Астаной и Брюсселем являются результатом многолетнего прагматичного и последовательного сотрудничества. Поддерживаем стремительное развитие сотрудничества с Евросоюзом в двустороннем формате и на межрегиональном уровне. Благодаря совместным усилиям стран региона сегодня Центральная Азия – это территория больших возможностей, которая активно развивается. Наши страны гармонично дополняют друг друга. И основной опорой остается сотрудничество в торгово-экономической сфере», - сказал он.

Алихан Смаилов заметил, что по итогам прошлого года товарооборот между Центральной Азией и Евросоюзом увеличился на 61% и составил 49 миллиардов долларов.

«Мы уверены, что сможем значительно увеличить этот показатель в сотрудничестве с нашими европейскими партнерами, так как наш экономический потенциал полностью раскрыт. Для этого у нас есть значительные резервы, которые необходимо активно использовать и продвигать», - добавил он.