17 Августа 2022 09:49

Товарооборот между Алматы и КНР увеличился на 51,6 % и составил 2 млрд 850 млн долларов США

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев встретился с генконсулом КНР в Казахстане госпожой Цзян Вэй. Стороны обсудили укрепление торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества и партнерство в сфере инноваций и новых технологий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На основе меморандума Алматы с провинцией Сычуань было предложено привлекать китайские инвестиции в сферу науки и образования.

В рамках другого меморандума между Алматы и Шэньчжэнем в планах поддержка ИТ-бизнеса двух городов и внедрение проектов цифровизации Smart City.

Китай входит в список основных торговых партнеров Казахстана. Динамика роста товарооборота между Алматы и Китаем растет. По итогам полугодия товарооборот увеличился на 51,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 2 млрд 850 млн $.

Фото: t.me/almaty_akimat