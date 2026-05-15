Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос до $7,3 млрд

В первом квартале 2026 года товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза составил 7,3 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2025 года (6,25 млрд долларов), передает корреспондент агентства Kazinform.

При этом структура взаимной торговли сместилась в сторону роста импорта и снижения экспорта.

Экспорт Казахстана в страны ЕАЭС снизился до 1,97 млрд долларов против 2,11 млрд долларов годом ранее. В то же время импорт вырос до 5,33 млрд долларов, тогда как в 2025 году он составлял 4,13 млрд долларов. В результате торговый баланс стал более импортозависимым.

Региональная структура торговли

Наибольший объем торговли со странами ЕАЭС традиционно приходится на крупнейшие города и индустриальные регионы.

Лидером остается Алматы, где товарооборот достиг 1,96 млрд долларов, однако заметно вырос импорт. Следом идет Астана с показателем 1,54 млрд долларов, также с существенным преобладанием импорта над экспортом.

Среди регионов выделяются Карагандинская область (658,2 млн долларов), Восточно-Казахстанская область (719,7 млн долларов) и Павлодарская область (346,8 млн долларов), демонстрирующие значительные объемы промышленной взаимной торговли.

При этом в отдельных регионах зафиксирована разнонаправленная динамика. Например, в области Абай товарооборот вырос более чем в два раза — до 344,7 млн долларов, в основном за счет увеличения импорта.

Структурные изменения

В большинстве регионов наблюдается рост импортной составляющей при сокращении или стагнации экспорта. Особенно заметно это в Северо-Казахстанской области и столичных регионах, где импорт существенно превышает экспортные поставки.

Снижение экспортных показателей на фоне роста импорта формирует общий тренд на увеличение зависимости внутреннего рынка от поставок из стран ЕАЭС.

Ранее сообщалось о внешнеторговой активности Казахстана. Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь–март объем внешнеторгового оборота страны достиг 32,9 млрд долларов США, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.