Внешнеторговый оборот Казахстана вырос на 10,5% в первом квартале 2026 года

Внешнеторговая активность Казахстана в начале 2026 года продемонстрировала умеренный рост на фоне увеличения как экспорта, так и импорта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным Бюро национальной статистики, за январь-март объем внешнеторгового оборота страны достиг 32,9 млрд долларов США, что на 10,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Положительная динамика наблюдается как в торговле со странами СНГ и ЕАЭС, так и с государствами дальнего зарубежья.

Экспорт за первый квартал составил 17,99 млрд долларов, увеличившись на 9,4%. Импорт вырос более динамично - до 14,91 млрд долларов, что на 11,8% выше уровня прошлого года.

Несмотря на рост внешней торговли, положительное сальдо снизилось и составило 3,08 млрд долларов, что немного ниже показателя прошлого года.

Основной объем торговли пришелся на страны вне СНГ - 23,6 млрд долларов, где также зафиксирован рост на 7,9%. Оборот со странами СНГ составил 9,29 млрд долларов, увеличившись на 17,4%, а со странами ЕАЭС - 7,3 млрд долларов с ростом на 17%.

В разрезе партнеров внутри ЕАЭС экспорт Казахстана в Россию снизился до 1,49 млрд долларов, тогда как поставки в Кыргызстан, Беларусь и Армению показали рост. При этом импорт из России увеличился до 4,96 млрд долларов, усилив общий торговый поток между странами.

Ежемесячная динамика показывает колебания показателей: в марте 2026 года внешнеторговый оборот вырос на 4,3% по сравнению с февралем, при этом импорт увеличился более заметно, чем экспорт. В сравнении с мартом 2025 года общий оборот также показал рост на 7,7%.

