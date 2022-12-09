Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос более чем на 7% - Касым-Жомарт Токаев

9 Декабря 2022, 15:27

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос на 7%. Об этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно на наших декабрьских встречах мы подводим итоги совместной работы и определяем задачи на предстоящий период. Уходящий год для мировой экономики был крайне сложным. Не успев оправиться от последствий пандемии, международное сообщество столкнулось с новыми геополитическими, экономическими вызовами - мы видим, как в мире вводятся разного рода запреты, квоты, пошлины, серьезно ограничивающие торговлю. На этом фоне наша активное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза позитивно отличается от глобальных тенденций, и это внушает оптимизм», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Несмотря на давление внешних факторов, товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза за январь-октябрь этого года вырос более чем на 7%, составив 23 миллиарда долларов. Реализуется масштабные совместные проекты, увеличивается доля национальных валют во взаиморасчетах. Такая положительная динамика наглядно демонстрирует высокий уровень взаимодействия и значительный потенциал нашего интеграционного партнерства», - отметил Глава государства.

По словам Президента, в условиях текущей геополитической турбулентности странам важно сохранить и укрепить экономические связи, объединить усилия по развитию торгово-экономической кооперации в рамках принципов и целей Союза.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-холл государственной резиденции в Бишкеке для участия в итоговом заседании Высшего Евразийского экономического совета в 2022 году.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит под председательством Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

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