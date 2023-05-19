Товарооборот Казахстана со странами достиг 8 млрд долларов в 2022 году - Президент РК

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Приоритетные направления сотрудничества между странами назвал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Исходя из общих интересов, хотел бы представить вам, уважаемые коллеги, приоритетные направления сотрудничества, которые на мой взгляд, требуют от нас совместных усилий. За последние годы внутрирегиональные экономические связи стран Центральной Азии вышли на качественно новый уровень. Только за прошлый год товарооборот Казахстана со странами региона вырос на 19%, составив 8 миллиардов долларов. В обозримой перспективе мы ставим цель довести данный показатель до 15 миллиардов», - рассказал Президент.

Глава государства добавил, что также стремительно растут и объемы общерегиональной торговли с КНР. По итогам прошлого года этот показатель достиг 70 миллиардов долларов, из которых 45% приходится на Казахстан. Он считает, что наличии имеются все условия для сохранения этой положительной динамики и достижения уровня товарооборота до 100 миллиардов к 2030 году.

«Важным здесь является увеличение экспорта за счет расширения торговой номенклатуры. К примеру, Казахстан может нарастить свой экспорт в Китай по 135 несырьевым товарным позициям. В прошлом месяце, после трехлетнего простоя из-за пандемии, мы возобновили работу Международного центра торговли «Хоргос» на казахско-китайской границе. Приглашаю все центрально-азиатские страны, особенно не имеющие общей границы с Китаем, совместно использовать потенциал этого важного торгово-логистического хаба. В наших планах – строительство совместно с китайскими инвестиционными партнерами второго сухого порта на границе на качественно новой основе, с учетом накопленного опыта в этой сфере», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.