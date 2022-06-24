24 Июня 2022 19:46

Товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил $45 млрд - Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в Диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

14-й саммит БРИКС на тему «Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития» проходит под председательством Китая.

«Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики. Наша страна крайне заинтересована в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил 45 млрд долларов США. При этом, у нас имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем», – подчеркнул Президент.

Говоря о текущем мировом развитии Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью.

«За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового», – сказал лидер Казахстана.

Другой актуальной задачей требующей решения, Касым-Жомарт Токаев назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводит к сбоям глобальных цепочек поставок.

«Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка» между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы «Один пояс – один путь» и Большого Евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия», – заявил Президент.

Обращаясь к участникам встречи, Президент указал важность достижения Целей в области устойчивого развития.

«Приветствую энергичные усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по активизации усилий в реализации Повестки дня ООН до 2030 года, в том числе путем созыва Саммита будущего в следующем году. Нам необходимо подтвердить обязательства и никого не оставлять без внимания, в особенности женщин, молодежь, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии», – считает Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества в рамках реализации Повестки дня до 2030 года.

«Мы продолжим решительное продвижение идеи по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью», – сказал Президент.

Резюмируя свое выступление, лидер Казахстана подчеркнул, что в каждом кризисе есть как опасности, так и возможности.

«В этом вопросе все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом – интересы людей превыше всего. Я убежден, что платформа БРИКС+ внесет достойный вклад в эти усилия. Казахстан полон решимости гармонизировать свои национальные интересы с глобальными обязательствами», – заключил Касым-Жомарт Токаев.