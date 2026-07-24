Товарооборот Казахстана и Таджикистана вырос в 1,4 раза

Казахстан входит в тройку основных торговых партнеров Таджикистана по итогам первой половины 2026 года. Объем торговли за шесть месяцев вырос в 1,4 раза и составил 770 млн долларов США, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным Агентства по статистике Таджикистана, в январе–июне текущего года внешнеторговый оборот Республики Таджикистан составил 6,82 млрд долларов США, с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 44,2%. Республика ведет торговлю с 124 государствами, в том числе с 10 странами СНГ.

Лидер среди основных торговых партнеров Таджикистана — Китай. Товарооборот за первое полугодие между двумя государствами вырос в 1,5 раза и достиг 1,78 млрд долларов.

На втором месте находится Россия. Объем импорта-экспорта с этой страной за шесть месяцев 2026 года составил около 1,32 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает Казахстан. Товарооборот между нашей страной и Таджикистаном составил 770 млн долларов (рост в 1,4 раза). Таджикистан экспортировал в Казахстан товаров на 57,2 млн долларов, а импортировал в свою очередь на сумму более 712,9 млн долларов.

Ранее сообщалось, что в первом полугодии 20026 года объем валового внутреннего продукта Таджикистана достиг 8,8 млрд долларов США, а темпы роста ВВП обеспечены на уровне 8,2%.