Рост экономики Таджикистана составил 8,2 процента

В первом полугодии 20026 года объем валового внутреннего продукта Таджикистана достиг 8,8 млрд долларов США, а темпы роста ВВП обеспечены на уровне 8,2%, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

В ходе пресс-конференции министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода отметил, что, несмотря на сложные глобальные и региональные вызовы, в первом полугодии 2026 года был обеспечен положительный рост национальной экономики.

— Реальный темп роста валового внутреннего продукта составил 8,2 процента, а его объем достиг 81,7 миллиарда сомони (4,13 триллиона тенге — Прим. ред), что на 10,8 миллиарда больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — заявил министр.

Рост национальной экономики обеспечен главным образом за счет увеличения объема промышленного производства — 14,1%, сельского хозяйства — 7,2%, платных услуг — 10,6%, привлечения инвестиций -18,4%, товарооборота — 26,1%, грузоперевозок -14,7% и пассажирских перевозок — 8%.

При этом спикер отметил, что уровень инфляции в стране составил 2,4%, что на 0,6 процентных пункта выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Инфляция в этот период была в основном обусловлена ростом цен на продовольственные товары на 2,6%, непродовольственные товары на 1,7% и на услуги на 3,8%.