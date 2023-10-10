Товарооборот агропродукции между Казахстаном и Чехией достиг 12 млн долларов

На 40% вырос товарооборот продукции АПК между Казахстаном и Чехией в этом году, достигнув 12 млн долларов. Потенциал развития отношений в агросекторе обсудили министры сельского хозяйства двух стран Айдарбек Сапаров и Марек Выборны, а также посол Чехии в Казахстане Павол Шепеляк. Чешская делегация прибыла в Астану для участия в казахстанско-чешском бизнес-форуме, передает агентство Kazinform со ссылкой на на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК.

Айдарбек Сапаров рассказал делегации о программе кредитования проектов в сфере агропромышленного комплекса, в рамках которой в Казахстане финансируется строительство и модернизация молочно-товарных ферм и птицефабрик мясного направления.

- В Чехии достигли высокого уровня производства молока и мяса, а также успешно реализуют программу по выпуску инкубационного бройлерного яйца. Поэтому казахстанская сторона предлагает наладить более тесное сотрудничество импорта чешского племенного КРС и племенного материала птицеводства, - сообщил Айдарбек Сапаров.

За последние несколько лет Казахстан уже импортировал более 10 тысяч голов чешского племенного КРС породы симментальская и голштинская. Кроме того, в этом году отечественные птицеводы закупили в Чехии порядка 8,8 млн штук инкубационных яиц бройлеров.

Отдельно министры остановились на вопросе технологического перевооружения АПК. Айдарбек Сапаров рассказал о поручении Президента Казахстана довести обновление сельхозтехники до 8-10% в год. Для диверсификации темпов пополнения машинно-тракторного парка фермерам субсидируются затраты и ставки вознаграждения по кредитам на покупку техники.

- Чешский дистрибьютер АО «Зетор тракторс» заинтересован в локализации производства сельскохозяйственной и лесной техники в Казахстане. Предлагаю компаниям рассмотреть возможность открытия соответствующих предприятий на территории нашей страны. Это даст возможность росту продаж и уменьшению стоимости техники за счет имеющихся мер господдержки, – добавил Айдарбек Сапаров.

Глава МСХ привел в пример успешный опыт канадских бизнесменов, которые открыли предприятие по производству прицепных и навесных жаток для комбайнов в Лисаковске. По такому пути пошли и такие крупные европейские производители, как CLAAS Gmh (Германия), SDF Group (Италия), PÖTTINGER Landtechnik GmbH (Австрия) и HORSCH (Германия).