Товарооборот до 300 тысяч долларов: что покупает Казахстан у Руанды

В последние годы Казахстан уделяет большое внимание развитию экспорта и укреплению международных связей, стремясь диверсифицировать рынки сбыта.

— Сейчас наш продукт № 1 — это пшеница и мука. За девять месяцев, начиная с сентября прошлого года, мы экспортировали 10 миллионов тонн пшеницы. Среди них есть один контракт с Марокко. Что касается Руанды, то в наших отношениях присутствует не только торговля, но и политика. Взаимоотношения между двумя государствами очень хорошие. Потому что в международных организациях мы всегда поддерживаем инициативы друг друга. Президент Руанды — очень активный, реформатор, известная личность, — сказал С. Жумангарин.

По его словам, казахстанские компании успешно работают в ряде африканских государств.

— Если говорить о Руанде, то наш общий товарооборот в прошлом году составил 300 тысяч долларов. В основном это импорт. Мы покупаем одежду из Руанды, немного химии. В этом году — 100 тысяч долларов. А если считать со всеми странами Африки, то сумма не дотягивает до 1 миллиарда долларов — всего лишь 780 миллионов. С чем это связано? С тем, что логистика очень сложная, — подчеркнул вице-премьер.

Ранее председатель Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов сообщил, что Руанда может начать поставки концентрата бериллия в Казахстан.