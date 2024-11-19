Товары без ценников: магазины оштрафовали почти на 1 млн тенге в Туркестанской области

В 2024 году за нарушения, связанные с отсутствием ценников на полках, в соответствии со ст. 193, п. 4 Кодекса РК об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 68 субъектов предпринимательства. Общая сумма штрафов составила 924 756 тенге,

Отсутствие ценников создает множество правовых и экономических проблем, таких как нарушение прав потребителей и принципов прозрачности. Чтобы впредь предотвратить подобные случаи, Департамент торговли и защиты прав потребителей Туркестанской области распространил среди торговых объектов памятки с разъяснением обязательных требований к ценникам.

Согласно законам РК «О защите прав потребителей» и «О регулировании торговой деятельности», цены на товары должны быть указаны в обязательном порядке. Это правило направлено на обеспечение прав потребителей и справедливой конкуренции на рынке. Также в Казахстане действуют государственные стандарты по маркировке продукции и отображению цен.

В ведомстве отмечают, что товары без ценников часто встречаются в супермаркетах и на рынках. Причинами могут быть технические сбои, недостатки в работе магазинов или временные задержки в маркировке новых товаров. Однако, такие ситуации вызывают неудобства для покупателей, мешают им планировать расходы и снижают доверие к торговым предприятиям.

В департаменте торговли также напомнили, в случае обнаружения товаров без ценников, завышения цен на социально значимые продукты или получения некачественного обслуживания, граждане могут подать жалобу по следующим контактам:

«Горячая линия»: +7 (771) 322 8282,

+7 (700) 606 0071,

+7 (775) 224 5616,

+7 (707) 347 3876;

или обратиться по адресу: г. Туркестан, мкр. Новый город, ул. 32, здание 16, корпус А, каб. 427.

Электронные обращения можно отправить через систему «E-otinish».