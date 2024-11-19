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    11:45, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Товары без ценников: магазины оштрафовали почти на 1 млн тенге в Туркестанской области

    В Туркестанской области усилены административные меры в отношении торговых точек, владельцы которых не указывают стоимость товаров, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    продукты магазин
    Фото: pixabay.com

    В 2024 году за нарушения, связанные с отсутствием ценников на полках, в соответствии со ст. 193, п. 4 Кодекса РК об административных правонарушениях, к ответственности привлечены 68 субъектов предпринимательства. Общая сумма штрафов составила 924 756 тенге,

    Отсутствие ценников создает множество правовых и экономических проблем, таких как нарушение прав потребителей и принципов прозрачности. Чтобы впредь предотвратить подобные случаи, Департамент торговли и защиты прав потребителей Туркестанской области распространил среди торговых объектов памятки с разъяснением обязательных требований к ценникам.

    Согласно законам РК «О защите прав потребителей» и «О регулировании торговой деятельности», цены на товары должны быть указаны в обязательном порядке. Это правило направлено на обеспечение прав потребителей и справедливой конкуренции на рынке. Также в Казахстане действуют государственные стандарты по маркировке продукции и отображению цен.

    В ведомстве отмечают, что товары без ценников часто встречаются в супермаркетах и на рынках. Причинами могут быть технические сбои, недостатки в работе магазинов или временные задержки в маркировке новых товаров. Однако, такие ситуации вызывают неудобства для покупателей, мешают им планировать расходы и снижают доверие к торговым предприятиям.

    В департаменте торговли также напомнили, в случае обнаружения товаров без ценников,  завышения цен на социально значимые продукты или получения некачественного обслуживания, граждане могут подать жалобу по следующим контактам:

    • «Горячая линия»: +7 (771) 322 8282,
    • +7 (700) 606 0071,
    • +7 (775) 224 5616,
    • +7 (707) 347 3876;

    или обратиться по адресу: г. Туркестан, мкр. Новый город, ул. 32, здание 16, корпус А, каб. 427.

    Электронные обращения можно отправить через систему «E-otinish».

    Теги:
    Закон и право Туркестанская область Штрафы Торговля Цены и тарифы Продукты
    Талгат Нурмолдин
    Талгат Нурмолдин
    Автор
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