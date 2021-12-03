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Торжество в честь юбилея независимости прошло в Актобе

3 Декабря 2021 22:15
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Торжество в честь юбилея независимости прошло в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе в здании Ассамблеи народа Казахстана прошло торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Независимости «Қазақстан – достық мекені», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В мероприятии приняли участие аким области Ондасын Уразалин, ветераны труда, представители этнокультурных объединений, члены совета аксакалов «Бірлік» и Совета матерей, общественные деятели.

Аким отметил, что обретение суверенитета ознаменовало новую эпоху в жизни казахстанцев. За 30 лет страна прошла огромный путь и сегодня признана мировым сообществом как успешное, миролюбивое государство.

«Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев заложил крепкий фундамент Независимого Казахстана, создал и укрепил основы нашего государства. Благодаря дальновидной политике Елбасы наша страна стала непревзойденным мировым символом согласия и общенационального единства. В стране заложена прочная основа межэтнического согласия, межконфессионального единства. Основные задачи, поставленные перед нами - дальнейшее сохранение стабильности и постоянное развитие экономики, патриотическое воспитание молодого поколения», - отметил Ондасын Уразалин.

Затем он вручил руководителям этнокультурных объединений области благодарственные письма за вклад в укрепление мира, толерантности и согласия.

Также в ходе мероприятия была представлена выставка национальной одежды, состоялась презентация пятисерийного фильма, созданного на основе общенационального проекта Ассамблеи народа Казахстана «Народная экспедиция «30 лет мира и согласия».



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#Актюбинская область   #АНК   #30 лет Независимости  
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Автор:

Самал Ендибаева

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