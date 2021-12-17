Торжественный прием по случаю 30-летия Независимости РК прошел в Эр-Рияде

ЭР-РИЯД. КАЗИНФОРМ - 15 декабря в городе Эр-Рияд посольством Казахстана в Королевстве Саудовская Аравия был проведен праздничный прием по случаю 30-летия Независимости Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На торжественном мероприятии присутствовали мэр Эр-Рияда Его Высочество принц Файсал бен Айяф, генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств залива Н.Хаджраф, депутаты Консультативного совета КСА – члены Казахстанско-Саудовской парламентской группы дружбы, руководители и представители Министерства иностранных дел, государственных органов Королевства, послы и дипломаты зарубежных стран, и постоянные представители международных организаций в Эр-Рияде и Джидде, научные и деловые круги, общественные и политические деятели, представители СМИ, а также известные общественно-политические деятели.

В своей приветственной речи посол Казахстана Б.Арын отметил основные достижения Казахстана за 30-летний период независимости и проинформировал гостей о текущей политической и социально-экономической жизни страны.

Особое внимание было уделено роли Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в становлении государства, а также его международным инициативам, которые получили широкую поддержку мирового сообщества. Б.Арын отметил, что именно благодаря политической дальновидности Первого Президента Казахстан превратился в стабильное и конкурентоспособное государство, вошедшее в число 40 передовых государств мира и смогла улучшить свои экономические показатели.

Посол также рассказал о проводимых в настоящее время под руководством Президента РК Касым-Жомарта Токаева экономических и политических реформах, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и роста благополучия граждан.

Казахстанский дипломат подчеркнул динамичное развитие отношений между Казахстаном и Саудовской Аравией, которые благодаря личным контактам между Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым и Наследным принцем КСА Мухаммедом бен Салманом, а также визитам Председателя Консультативного совета КСА Абдаллы аш-Шейха и министра инвестиции КСА Халида Фалиха в Казахстан получили дополнительный импульс в текущем году.

Участникам торжественного приема был показан короткометражный документальный фильм и организована фотовыставка о достижениях Казахстана за годы Независимости.

Украшением вечера стал концерт оркестра Алматинской областной филармонии имени Суюнбая, который в режиме онлайн транслировался из Казахстана. Казахстанские артисты решили поддержать торжественное мероприятие посольства и представили публике произведения известных казахских композиторов и национальный фольклор.

На территории Посольства была организована этнографическая выставка с демонстрацией казахской юрты и национальных изделий прикладного искусства кочевников, что дало возможность гостям погрузиться в культуру казахского народа, а также продегустировать блюда национальной кухни.

Во время приема были розданы экземпляры книг Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева, а также иные информационно-имиджевые материалы, повествующие о Казахстане и о его политическом и социально-экономическом развитии, а также казахстанско-саудовских отношениях.

Пришедшие на мероприятие гости высоко оценили организацию торжественного приема, который стал одним из первых подобных событий в Эр-Рияде, организованных среди дипломатического корпуса после периода пандемии.







