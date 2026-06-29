Торжественная церемония вручения новой Конституции от имени Президента прошла в Астане

Подарочную редакцию получили представители творческой и научной интеллигенции, а также члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

Экземпляры с личным обращением Касым-Жомарта Токаева передала заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации Аида Балаева.

Приветствуя участников, Аида Балаева отметила, что принятие новой Конституции стало закономерным продолжением курса на преобразования, который задал Касым-Жомарт Токаев в 2019 году. Вице-премьер подчеркнула, что особенность любой Конституции заключается не только в закрепленных правовых нормах, но прежде всего в тех ценностях, на которых она основана.

Фото: Министерство культуры и информации РК

— Особенно важным нововведением для нас стало включение культуры, науки и образования в число основных конституционных ценностей. Впервые на конституционном уровне государственная поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия закреплены как важнейшие обязанности государства. Кроме того, Конституция прямо устанавливает обязанность каждого гражданина бережно относиться к историко-культурному наследию, охранять памятники истории и культуры. Это чрезвычайно важное изменение. Потому что сохранение культурного наследия — это ответственность не только государства, но и всего общества, — сказала Аида Балаева.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Заместитель Премьер-министра также отметила, что идейную основу документа составляют инициативы Президента — «Справедливый Казахстан», «Закон и Порядок», «Адал Азамат», «Таза Казахстан».

В ходе встречи также было подчеркнуто, что новая Конституция более четко закрепляет правовые основы института семьи, а также усиливает гарантии защиты ключевых общественных ценностей.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Напомним, новая Конституция Казахстана была принята по итогам республиканского референдума 15 марта 2026 года. Документ вступит в силу 1 июля.