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Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже

29 Ноября 2022, 17:09
Торжественная церемония встречи Президента Казахстана состоялась в Париже

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В Париже состоялась торжественная церемония встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, находящегося с официальным визитом во Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ №1».

В начале церемонии Глава государства поприветствовал флаг Французской Республики, военный оркестр исполнил государственные гимны двух стран.

Затем Президент Казахстана в сопровождении министра-делегата по внешней торговле, экономической привлеклекательности и делам французских граждан за рубежом Оливье Бешта обошел строй роты Почетного караула.


Фото: akorda.kz
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