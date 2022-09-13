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Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Сентября 2022, 18:50
Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В резиденции «Акорда» состоялась торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

Президент Касым-Жомарт Токаев встретил Папу Римского Франциска в резиденции «Акорда».

Начальник почетного караула отдал рапорт лидерам стран, также прозвучали гимны Казахстана и Ватикана. Затем Президент и Папа Римский прошли в зал «Восточный» для переговоров.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана.

14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.

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Фото: akorda.kz


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