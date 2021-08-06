Торжества вопреки карантину продолжают проводить в Туркестанской области

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Участковые инспекторы Местной полицейской службы Мактаральского районного отдела полиции в ходе рейдовых отработок выявили факты проведения жителями района свадебных и иных торжеств, несмотря на ограничительные меры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Если один из сельчан организовал у себя дома свадебное торжество «Кыз узату» (проводы невесты) на 50 человек, то другой устроил во дворе «Беташар» с участием около 60 гостей. В третьем случае местный житель провел «Бесик той», собрав дома свыше 60 человек. Еще один сельчанин организовал «Кудалык той», куда пригласил 60 гостей, несмотря на карантин.

Участковые инспекторы остановили тои и провели с присутствующими разъяснительные беседы о недопустимости свадебных и иных мероприятий во время рейда.

В отношении нарушителей санитарно-эпидемиологических норм и организаторов тоев мобильными группами собраны материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для привлечения к административной ответственности.