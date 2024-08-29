Торжества в честь 125-летия казахстанской нефти продолжились в Атырау и Актау

Торжественные мероприятия в честь 125-летия казахстанской нефти продолжились 28 августа в Атырау и Актау. За значительный вклад в отрасль наградили сотрудников нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий. Среди награжденных — работники АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) и его дочерних компаний, передает агентство Kazinform.

Юбилейные медали, почетные грамоты и благодарственные письма вручены заслуженным работникам АО «Эмбамунайгаз», ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», АО «КазТрансОйл», ТОО «KPI Inc.», АО «Озенмунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Казмортрансфлот», ТОО «Caspi Bitum», ТОО «КазГПЗ» и других предприятий.

На мероприятиях присутствовали аким Атырауской области Серик Шапкенов, аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, председатель правления КМГ Асхат Хасенов, вице-министр энергетики Кудайберген Арымбек, руководители местных государственных органов, сотрудники ДЗО, ветераны отрасли и почетные гости.

Асхат Хасенов поздравил коллег и работников нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником, поблагодарил нефтяников за их труд и отметил их весомый вклад в развитие отрасли.

Предприятия КМГ в Атырауской и Мангистауской областях ежегодно финансируют строительство таких социально важных объектов как дома культуры, школы, детские сады и спортивные комплексы.

Грантовая программа «Жарқын болашақ», запущенная КазМунайГазом в 2023 году, предоставляет старшеклассникам Мангистауской области возможность получить качественное образование в лучших школах и колледжах страны. В 2023–2024 учебном году ее участниками стали 449 старшеклассников, в новом учебном году планируется охват еще 600 учеников.

Также продолжается строительство опреснительного завода в поселке Кендерли, а в 2024 году в Жанаозене начнется строительство Дворца школьников, библиотеки и нового ГПЗ. В Атырауской области построят библиотеку и музей в поселке Кульсары.

Перечисленное есть только часть той работы, которую КМГ проводит в рамках социальной ответственности компании. Эти инициативы способствуют повышению качества жизни и укреплению социальной стабильности в регионах.

Днем ранее по случаю знаменательной даты старт проведению торжеств был дан в Кызылорде и Актобе. Добавим, что День работников нефтегазового комплекса в Казахстане отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября, начиная с 2003 года.