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Торговый посланник Великобритании находится с визитом в Казахстане

1 Марта 2023, 08:37
Торговый посланник Великобритании находится с визитом в Казахстане Фото: members.parliament.uk

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Казахстану Эмма Николсон прибыла в Астану с четырехдневным визитом, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Она посетит Астану, Алматы и Северный Казахстан. Цель визита - укрепление отношений между Великобританией и Казахстаном, а также дальнейшее закрепление прогресса по вопросам двусторонней торговли», - говорится в сообщении британского посольства в РК.

В Астане программа Эммы Николсон начнется с серии встреч на уровне министров для обсуждения торговых приоритетов между Казахстаном и Великобританией.

Она также встретится с руководителями Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» и национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен».

«Позже она выступит со вступительной речью на ежегодном мероприятии Alumni Awards, проводимом совместно с британскими университетами, чтобы признать огромное значение выпускников из Казахстана как будущих лидеров общества», - сообщили в дипучреждении Великобритании.

Эмма Николсон также посетит северные регионы Казахстана, где обсудит сотрудничество между британскими и казахстанскими сельхозпроизводителями.

В Алматы Э. Николсон встретится с крупными отечественными инвесторами в секторе образования и посетит De Montfort University Kazakhstan, где примет участие в круглом столе на тему стандартов образования.

«Она также встретится с представителями британского бизнеса, работающими в Казахстане, чтобы ознакомиться с возможностями, которые ожидают инвесторов на казахстанском рынке», - отмечают в посольстве Великобритании в РК.


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