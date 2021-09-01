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Торговый дом «Тулпар» загорелся в Нур-Султане
1 Сентября 2021 08:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 07: 36 на пульт столичной Службы пожаротушения «101» поступило сообщение о пожаре в торговом доме «Тулпар» по улице Валиханова 24 района Байконыр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МЧС.
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Установлена ранг вызова №3, по прибытию пожарных расчетов установлено, что горят торговые бутики, расположенные на самом верхнем 4-м этаже четырехэтажного торгового дома. На месте создан оперативный штаб пожаротушения, пожарные расчеты разделены на 2 боевых участка. На месте пожара задействовано 19 единиц техники и 71 человек личного состава столичного ДЧС. Жертв и пострадавших нет.
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