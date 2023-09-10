Торговый дом горел в Экибастузе

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Пожар ликвидировали в торговом центре Экибастуза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Павлодарской области, 10 сентября в 08:00 поступило сообщение о пожаре в торговом центре MAXI MALL.

«На место возгорания незамедлительно выехали 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Выяснилось, что на третьем этаже в бутике детской одежды и игрушек произошел пожар на площади 50 квадратных метров, а также было обнаружено горение вещей в бутике женского белья на площади 7 квадратных метров», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Общая площадь горения составила 57 квадратных метров.

«Пожарными было эвакуировано 4 человека. Жертв и пострадавших нет. В 09:08 пожар был ликвидирован», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Причина пожара устанавливается.