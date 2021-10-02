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    10:29, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    Торговый центр горит в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице в торговом центре «Астыкжан» горит мебельный салон на 3-м этаже. Пожарные работают над ликвидацией возгорания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

    «2 октября 2021 года в 09 часов 42 минуты пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова на поступившее сообщение о пожаре по адресу пр. Аль-фараби, 28. По прибытию огнеборцев уже через 6 минут на место вызова установлено, что в торговом центре «Астыкжан» горит мебельный салон на 3-м этаже. По предварительной информации жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе МЧС.

    На данный момент столичные пожарные в составе 76 человек и 19 единиц техники работают над ликвидацией возгорания. На месте тушения организован штаб пожаротушения.


    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Астана Главная для mail.ru Происшествия
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